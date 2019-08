Reggio Calabria: passaggio di consegne al Rotaract Club di Palmi

21 Agosto 2019 16:45

Reggio Calabria: Eleonora Fonte alla guida del Rotaract club Palmi

Il 7 Agosto 2019 si è tenuta, presso la suggestiva dimora storica italiana di Villa Zerbi, la Cerimonia congiunta del Passaggio delle Consegne dei Rotaract Club Palmi e Nicotera Medma. Un passaggio delle consegne che ha visto la partecipazione di numerose autorità rotariane, rotaractiane e civili. Gradito ospite intervenuto durante la serata anche il Presidente del Consiglio Comunale di Palmi, Salvatore Celi, il quale ha ringraziato il Club di Palmi per l’impegno profuso in questi anni, palesando la piena disponibilità dell’amministrazione a promuovere sinergicamente i Service che verranno proposti.

A presiedere il Rotaract Club Palmi per l’anno rotariano 2019/2020 sarà Eleonora Fonte, affiancata dal Consiglio Direttivo così composto: Agostino Rombolà, Vicepresidente; Giovanni Minutolo, Segretario e delegato social; Marisa Gambi, Tesoriere; Giovanna Zampogna, Prefetto; Salvatore Allera, Brenda Centenari, Nicoletta Fondacaro e Federica Centorrino, Consiglieri; Luciano Sciarrone, Past President.

Il Presidente Fonte ha altresì presentato il nuovo logo che si affiancherà al logo ufficiale Rotaract per l’anno rotariano 2019-2020. Il logo è stato realizzato dall’artista palmese Antonino Nucifora . Il motto “Se puoi immaginarlo puoi realizzarlo“ è la sintesi dell’azione che sarà messa in atto in questo nuovo anno sociale.

Durante la serata il Rotaract Club Palmi ha nominato Socio Onorario l’Avv. Marco Gagliostro, Socio Fondatore del Rotary Club Polistena, Past President del Rotaract Club Palmi as 2015-2016, nonché Communication Coordinator MED-MDIO a.s. 2014/2015, in segno di apprezzamento e riconoscenza per l’impegno profuso in tutti questi anni e per il suo tangibile e significativo apporto nel promuovere prestigiosi e fattivi Service.

Il Presidente Fonte dopo aver presentato il proprio programma, ha infine dichiarato: “Il Presidente Internazionale Rotary ci ha incoraggiato a pensare a come lasciare il nostro segno nel Rotary e nel mondo e a non avere mai paura di sognare in grande, perché i grandi sogni sono per tutti coloro che hanno il coraggio di guidare. Sarà proprio questo a guidarci durante questo nuovo anno insieme: l’impegno del club sarà rivolto al sociale nonchè alle esigenze del territorio, conformemente alle linee guida distrettuali dettate dall’ RRD Mariagrazia Ciccone”.

Valuta questo articolo