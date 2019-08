Reggio Calabria: Falcomatà incontra il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

7 Agosto 2019 15:54

Reggio Calabria: visita istituzionale a Palazzo Alvaro per l’ingegner Carlo Metelli, neocomandante provinciale dei Vigili del Fuoco, accolto dal Sindaco Metropolitano

Visita istituzionale a Palazzo Alvaro per l’ingegner Carlo Metelli, neocomandante provinciale dei Vigili del Fuoco, accolto dal Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Il comandante Metelli ha espresso parole d’apprezzamento per la realtà di Reggio, il suo territorio e i tentativi di riscatto operati anche attraverso la classe dirigente reggina. “A dispetto dei grandi sforzi profusi per fronteggiare i numerosi incendi, il rapporto tra il Comando e la città costituiva un po’ una ferita – ha osservato dal canto suo Falcomatà – che giusto l’anno scorso è stata definitivamente sanata con l’assegnazione ai Vigili del Fuoco del “San Giorgio d’Oro”, il massimo riconoscimento cittadino”. Metelli ha posto in luce come per l’intero Corpo le nuove direttive suggeriscano un approccio più operativo e meno burocratico-amministrativo sui territori. In un’ottica di reciproca collaborazione, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ha quindi suggerito di poter attivare una collaborazione diretta con l’Ente in materia di prevenzione incendi e protezione civile più in genere. In questo stesso senso, il sindaco Falcomatà ha proposto il coordinamento di un incontro sul tema tra i vertici dei Vigili del Fuoco e gli amministratori dei 97 Comuni del territorio metropolitano e delle aree omogenee del Reggino. Sempre sul versante squisitamente tecnico-operativo sul territorio, il comandante Metelli ha inoltre suggerito che possano essere direttamente i Vigili del fuoco a occuparsi delle verifiche in materia di funzionalità degli idranti.

