Reggio Calabria, ore di coda in autostrada dopo le Frecce Tricolori nel tratto interessato dai lavori [FOTO]

25 Agosto 2019 20:04

Reggio Calabria, pesanti disagi per il rientro verso Nord dopo lo straordinario spettacolo delle Frecce Tricolori

Lunghe code in autostrada, fino a due ore, per rientrare in Provincia da Reggio Calabria: il tratto interessato dai lavori tra Catona e Santa Caterina vede il traffico completamente paralizzato già dalle 18:30, dopo la fine dello straordinario spettacolo delle Frecce Tricolori. Oltre trentamila persone hanno assistito alla manifestazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, ma il rientro in Provincia o verso qualsiasi direzione lato Nord si è trasformato in un incubo. La coda arriva fino alla tangenziale di Reggio città.

