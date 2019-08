Reggio Calabria: operatore della ristorazione al “Piria di Rosarno”

1 Agosto 2019 12:33

L’Istituto d’Istruzione superiore “R. Piria” di Rosarno, nel ruolo di Ente di formazione accreditato, realizzerà dal mese di Settembre 2019 il progetto POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – ASSE 12 – istruzione e formazione, finanziato dalla Regione Calabria, per il conseguimento della qualifica professionale triennale del settore alberghiero di “Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti” con il coinvolgimento delle Aziende del territorio per la realizzazione delle attività di laboratorio e di Stage, tra le quali Garruzzo Dolciaria, Bar Gelateria Spagnolo, Hotel Vittoria, Hotel Mucci, Ristorante La Fattoria, Ristorante Pizzeria S. Leonardo e diversi Villaggi turistici a livello regionale e nazionale. Il corso è gratuito ed è rivolto a 15 giovani che non hanno ancora compiuto 18 anni. Al termine del corso verrà rilasciata il diploma di qualifica professionale riconosciuto a livello nazionale e verrà assicurato loro un servizio di accompagnamento all’inserimento lavorativo. Il corso sarà diretto e coordinato dal Dirigente Scolastico Mariarosaria Russo che inorgoglita per la continua crescita del Piria, dichiara con grande soddisfazione che “il successo formativo dell’Istituto richiede un’alleanza stabile con le istituzioni del territorio, con il sistema produttivo ed il mondo del lavoro, poiché l’alleanza formativa e la creazione di reti sono determinanti per il successo formativo degli studenti e per la realizzazione della piena inclusione sociale dei futuri cittadini nel settore eno-gastronomico, accrescendo la capacità innovativa del sistema produttivo regionale per determinare un riposizionamento più competitivo sui mercati interni e internazionali”. L’operatore della ristorazione, ha spiegato la Vice Preside Prof.ssa Francesca Corso, è una figura specializzata che possiede competenze funzionali nel settore alberghiero che nello specifico sostiene Io svolgimento di attività attinenti alla preparazione di piatti sulla base di ricettari e su indicazioni dello chef presso ristoranti, pizzerie, bar, alberghi e residence. Il modello di domanda di iscrizione è reperibile presso la Segreteria didattica dell’I.I.S. R. Piria Via Modigliani – 89025 – Rosarno (RC), o scaricabile dal sito internet istituzionale.

