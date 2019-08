Reggio Calabria, notte di paura a Scilla: ragazzo disperso in mare, grande mobilitazione per le ricerche [LIVE]

18 Agosto 2019 00:30

Reggio Calabria, notte di ricerche per i soccorritori delle forze dell’ordine a Scilla: un ragazzo di 28 anni è disperso in mare da ore

E’ una notte di paura a Scilla, noto borgo della Costa Viola, nell’hinterland di Reggio Calabria: alle porte dello Stretto di Messina si sta consumando il dramma di una famiglia disperata per la scomparsa di un ragazzo di 28 anni che nel tardo pomeriggio si era allontanato in mare a bordo di un materassino. Allertati dai genitori, particolarmente scossi, i soccorritori stanno cercando il ragazzo sia via mare che via terra, con elicotteri che illuminano il mare a giorno. Per i soccorsi sono mobilitate tutte le forze dell’ordine reggine con un continuo via vai di elicotteri dall’Aeroporto dello Stretto. In azione anche i sommozzatori che stanno setacciando le acque antistanti la Marina Grande di Scilla, dove si trovava il giovane al momento della scomparsa. Purtroppo è stato ritrovato il materassino, ma del 28enne non c’è alcuna traccia.

