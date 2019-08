Reggio Calabria, agenti della municipale scoprono 4 allacci idrici abusivi in un condominio di Pellaro: denunciati i proprietari [DETTAGLI]

8 Agosto 2019 19:52

Reggio Calabria, le condotte abusive venivano immediatamente sottoposte a sequestro

Nella serata di ieri la polizia municipale in seguito a specifica segnalazione pervenuta, ispezionava una palazzina a Pellaro composta da circa 30 unità immobiliari unitamente a tecnici idraulici in forza al comune e grazie agli accertamenti degli stessi si appurava che 4 appartamenti risultavano serviti da allacci idrici abusivi. L’adduzione avveniva infatti senza passare per il prescritto misuratore di portata. Venivano individuati i proprietari che dopo le formalità di rito venivano denunciati alla locale autorità giudiziaria. Le condotte abusive venivano immediatamente sottoposte a sequestro a disposizione della AG. Dell’attività veniva informato nell’immediatezza il sostituto procuratore di turno per le direttive del caso.

