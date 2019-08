2 Agosto 2019 18:29

Reggio Calabria: la nota di Arcigay I due Mari Reggio Calabria RC e Agedo RC sulle minacce a Don Imeneo

“Apprendiamo da una nota stampa che è stata recapitata a Don Imeneo una lettera di minacce a firma di un fantomatico gruppo denominato “Riscossa Arcobaleno”. Stigmatizziamo l’accaduto ed esprimiamo piena solidarietà per le parole becere e violente che sono

state rivolte al Direttore de L’Avvenire. Come associazioni scriventi, ripudiamo con forza qualsiasi tipo di violenza e discriminazione”.

Lo affermano in una nota Arcigay I due Mari Reggio Calabria RC e Agedo RC.

