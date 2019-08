Reggio Calabria: ai nastri di partenza il Mercatino Estivo Condofurese

17 Agosto 2019 23:16

Mancano poche ore all’appuntamento con il mercatino dell’artigianato proposto oramai da più di un quinquennio dal Comitato Civico Pro Condofuri sulla scia del più famoso Mercatino di Natale dell’Area Grecanica. Domani, domenica 12 agosto, sulla via Mare di Condofuri intorno alle 18.00 aprirà i battenti il Mercatino Estivo Condofurese. I soci del Comitato hanno lavorato sino a tarda notte per allestire l’area espositiva con scenografie di gran pregio tutte ricollegate all’ambiente marino che faranno da cornice suggestiva ad artigiani ed hobbisti ed ai loro esclusivi lavori. Faranno bella mostra di se gioielli e bijou con pietre dure, oggettistica, lavori in tessuto, chiacchierino, decoupage, profumi al bergamotto, e tanto altro. Non mancherà qualche stand di dolciumi e prodotti gastronomici. Non aspettatevi però solo il classico panino con salsiccia, ci sarà ben altro a deliziare i palati di chi verrà a trovarci. Il tutto a partire dalle ore 18.00 circa. Per informazioni visitate la pagina Facebook del Comitato Civico.

