Reggio Calabria: a Lazzaro il 2° Folkfestival

15 Agosto 2019 23:45

Si rinnova a Lazzaro l’appuntamento con il Folkfestival della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Dopo il successo dello scorso anno si rinnova a Lazzaro l’appuntamento con il Folkfestival della Città Metropolitana di Reggio Calabria “Tradizioni, musiche e sapori della nostra terra” organizzato dal Gruppo Folklorico Lazzaro – Centro Studi Arti e tradizioni popolari “Paolo CAPUA”. L’evento, che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Motta San Giovanni, si svolgerà Sabato 17 Agosto 2019 a partire dalle ore 21,00, in Piazza delle Medaglie d’Oro a Lazzaro, centro urbano del comune di Motta San Giovanni. Un tripudio di suoni e colori invaderà per il secondo anno Corso Italia, che per l’occasione si trasformerà in una passerella animata da vivaci ballerini e musicisti che ripropongono le melodie e i passi della tradizione, coinvolgendo i numerosi turisti e soprattutto i Lazzaresi che tornano al paese natio per il periodo estivo. Una festa che il Gruppo Folklorico Lazzaro ha fortemente voluto per iniziare nel migliore dei modi a festeggiare il prestigioso traguardo dei 50 anni di attività, festeggiamenti che si dipaneranno per tutto il 2019 ma che proseguiranno anche nel 2020 con una serie di eventi già in cantiere. Coinvolgente sarà la presenza di altri gruppi folklorici che si esibiranno insieme al Gruppo di Lazzaro, Associazione Culturale Vecchia Jonia città di Giarre e Riposto e I Strinari di Calabria. Una serata che il gruppo vuole dedicare al suo fondatore Paolo Capua, al quale riconosce l’incommensurabile lavoro di ricerca, di tutela e di trasmissione degli usi e costumi che delineano la nostra cultura. Nel corso della manifestazione si potranno infine gustare le “frittole” per immergersi anche negli antichi sapori. Quest’anno inoltre sarà presente con un suo stand l’Associazione Italiana Celiachia Calabria.

