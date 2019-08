Reggio Calabria, indagini sull’omicidio Scopelliti: la figlia, “sua morte non resti senza colpevole” [VIDEO]

5 Agosto 2019 14:55

Reggio Calabria: proseguono le inagini sull’omicidio del Giudice Antonino Scopelliti. La figlia Rosanna: “sua morte non resti senza colpevole, ho fiducia nella magistratura”

Nel giorno della presentazione a Reggio Calabria dell’edizione 2019 di #CalabriaInCampus la manifestazione promossa ed organizzata dalla Fondazione “Antonino Scopelliti” per ricordare la figura del giudice scomparso nel 1991, la figlia del magistrato parla delle indagini per arrivare ai colpevoli della morte del padre. Rosanna Scopelliti afferma: “sulle indagini non posso dire molto, sicuramente mi aspetto che gli inquirenti vadano avanti per arrivare alla verità di un delitto che ha segnato questo paese. Ho fiducia nella magistratura e spero che la morte di mio padre non resti senza colpevole, speriamo di arrivare alla parola fine nel più breve tempo possibile”, conclude.

