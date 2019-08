Reggio Calabria, incidente stradale sulla SS106: frontale sul rettilineo di Bocale, due feriti e traffico paralizzato [LIVE]

8 Agosto 2019 16:48

Reggio Calabria, ennesimo incidente stradale sulla strada statale 106 Jonica a Bocale

Ancora un incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Reggio Calabria, sulla SS106 Jonica Reggio-Taranto, dove due auto si sono scontrate frontalmente nel rettilineo di Bocale. A nulla, evidentemente, sono serviti gli autovelox installati proprio per evitare incidenti e sorpassi azzardati come quotidianamente accade. Pochi minuti fa all’altezza dello stadio di Bocale, due auto si sono scontrate frontalmente. Dalle prime ricostruzioni sembra siano due i feriti. Sul posto le forze dell’ordine. Parecchi disagi al traffico in entrambe le direzioni.

