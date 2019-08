Reggio Calabria, imprenditori turistici sconfortati: “strutture ricettive senz’acqua e mare sporco, la città fa cattive figure ogni giorno” [INTERVISTE]

27 Agosto 2019 13:07

Reggio Calabria, lo sfogo di due imprenditori turistici riguardo la grave situazione in cui versa la città

La situazione di degrado e abbandono in cui versa Reggio Calabria sta provocando pesanti disagi anche agli imprenditori turistici, che riflettono le lamentele e le problematiche degli stessi turisti. Dovrebbero essere la risorsa principale per la città, invece vengono maltrattati dalle istituzioni menefreghiste rispetto ai problemi della sporcizia e dei servizi. B&B costretti a chiudere i balconi diventati deposito di mastelli e autoclavi, turisti che non possono farsi neanche una doccia perchè manca l’acqua, mare sporco con divieto di balneazione. Gli operatori del settore sono giustamente imbufaliti rispetto alle mancanze di un’Amministrazione comunale e metropolitana disattenta e mediocre.

Ecco le dichiarazioni ai microfoni di StrettoWeb di alcuni rappresentanti degli operatori turistici cittadini.

“Siamo al termine di una stagione estiva che si sta concludendo in modo avvilente con un calo delle presenze a Reggio Calabria e un calo dei prezzi. Chiunque si guarda intorno può vedere come l’atmosfera sia avvilente con una serie di problematiche legate ai servizi essenziali di una città quali l’acqua che crea difficoltà enormi, la spazzatura, la viabilità che viene complicata la situazioni tampone. Questa città è gestita come un grande pronto soccorso a cielo aperto con la quale si dovrebbe vivere in maniera dignitosa ma non si riesce. Nel centro storico manca l’acqua da due giorni e non c’è possibilità di avere l’autobotte perché manca la domenica e l’albergatore deve comunicare ai clienti di uscire dalla camera senza fare la doccia e andare in una struttura ricettiva in altre zone perché non si sa in quanto tempo si potrà riavere l’acqua. Da imprenditore turistico chiederei una pianificazione seria per le prossime stagioni perché i provvedimenti tampone non portano a nulla, siamo in continuo declino e la città ha bisogno di turisti e politiche turistiche serie. La gente che arriva nei B&B sa che l’acqua non è balneabile, è una cosa drammatica” spiega Steve Parisi, Presidente “B&B Reggio Calabria”.

“Molto spesso siamo senz’acqua durante le ore della giornata, praticamente 12 su 24 l’acqua non viene erogata e si devono riempire i serbatoi fino al secondo/terzo piano, al quarto piano l’acqua non arriva proprio e addirittura qualche tempo fa l’acqua non è arrivata al quarto piano per 3/4 giorni e ci siamo dovuti industriare per riempire i serbatoi. N on possiamo spiegare ai turisti che siamo una città del terzo mondo e che devono economizzare sull’acqua soprattutto a coloro che non essendo del sud Italia non capiscono queste situazioni. C’è un dispendio di energie perchè siamo costretti ad usare le pompe per mandare l’acqua alla giusta pressione e quindi oltre le bollette salate dell’acqua, dobbiamo pagare anche l’elettricità. Non può mancare l’acqua in una città calda come Reggio e non possiamo neanche mandare i turisti a mare a lavarsi perchè le acque non sono balneabili. Ogni estate siamo in situazioni molto gravi e alcuni proprietari di strutture ricettive sono stati costretti a chiudere” ha aggiunto a StrettoWeb Lorenzo Mazzitelli responsabile di una struttura ricettiva nei pressi del Castello Aragonese di Reggio Calabria.

Valuta questo articolo