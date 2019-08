Reggio Calabria, guasto alla condotta: disservizi idrici in città [DETTAGLI]

10 Agosto 2019 09:45

Disservizi idrici nell’area del centro storico di Reggio Calabria: tecnici al lavoro

A causa di un guasto alla condotta idrica in via 2 settembre potrebbero verificarsi nelle prossime ore, fino al termine dei lavori, disservizi idrici nell’area del centro storico di Reggio Calabria. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema.

