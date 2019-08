24 Agosto 2019 10:02

Reggio Calabria: giovedì iniziativa sulla finanza solidale ed il progetto MAG delle Calabrie

Giovedì 29 agosto alle ore 20:45 presso il Cortile degli Ottimati a Reggio Calabria si parlerà di Mutue di AutoGestione del denaro – MAG – rappresentano una risposta da parte della società civile alla crisi finanziaria e alle nuove povertà. Le Mag si propongono di contrastare la difficoltà di accesso al credito delle banche tradizionali attraverso interventi di microcredito sociale ed imprenditoriale a sostegno delle fasce più vulnerabili. Nel 2018 è diventata operativa la MAG delle Calabrie, con sede legale a Casa Eutopia a Reggio Calabria e con sedi operative a Cosenza e Catanzaro. È la prima MAG nata a sud di Roma. Le somme raccolte grazie alle donazioni e alle sottoscrizioni di quote sociali permettono la costituzione di fondi per l’erogazione di crediti a tassi solidali. I beneficiari dei prestiti verranno accompagnati da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio e dalla redazione di bilanci familiari e pratiche di educazione al risparmio. “In Calabria è in drammatico aumento la fascia di soggetti non bancabili, privi cioè di garanzie economiche e patrimoniali; di conseguenza è diffuso il fenomeno dell’usura. Lo scopo delle Mag è, dunque, frenare i fenomeni della speculazione finanziaria e lavorare per la rivitalizzazione delle capacità economiche degli individui attraverso misure di finanza solidale come il microcredito ed un uso sociale, etico, consapevole del denaro”, scrive il Movimento Reggio Non Tace.

Valuta questo articolo