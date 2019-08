Reggio Calabria, i gestori della “Perla Calabra” e di “Parco Jonio II” si scagliano contro il comune di Motta San Giovanni

29 Agosto 2019 15:08

“I disservizi causati dal comune di Motta San Giovanni hanno reso difficile la permanenza di numerose famiglie nelle strutture residenziali la Perla Calabra e Parco Jonio II”

“Lasciare l’intera area dove insistono le strutture residenziali, “La Perla Calabra” e “Parco Jonio II”, ubicate in via Ottaviano Augusto di Lazzaro, avvolta dalle erbacce, da cumuli di spazzatura lasciati per giorni interi a decomporsi sotto un sole cocente, mentre la strada di accesso continua ad essere talmente dissestata che, proprio nel tratto che va dall’uscita del Villaggio La Perla Calabra, sino al Villaggio Parco Jonio II, durante il periodo invernale o comunque piovoso, i pedoni sono impossibilitati a transitare benché la stessa costituisca l’unica arteria di collegamento col centro urbano. Risulta quindi evidente l’incapacità del Sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci a garantire i normali servizi a tutti quelle famiglie che risiedono in queste strutture, che pagano regolarmente i tributi e pretendono, da parte dell’Amministrazione comunale, dei servizi efficienti ed efficaci”. E’ quanto dichiarano, Rocco Albanese e Alessandra Albanese, gestori, rispettivamente, della “Perla Calabra” e di “Parco Jonio II” che proseguono: “Nonostante le numerose e reiterate segnalazioni e gli inviti rivolti al Comune di Motta San Giovanni con l’obiettivo di rendere quest’area pulita e fruibile sia ai residenti sia ai numerosi forestieri che durante il periodo estivo, sempre più numerosi, popolano queste strutture residenziali per trascorrere le loro ferie, la pulizia e gli interventi inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti sono diventate talmente occasionali e sporadici che hanno compromesso pesantemente anche le condizioni igienico-sanitarie dell’intera zona. Infatti, le numerose famiglie, sono costrette a convivere con il degrado, a subire il lezzo nauseabondo della spazzatura che la società che gestisce la raccolta differenziata lascia lungo la strada per parecchio tempo e con la presenza di zanzare ed insetti vari che ormai hanno invaso tutte le abitazioni. Non comprendiamo – aggiungono – l’assenza di iniziative, da parte dell’Amministrazione Comunale, indirizzata a risolvere l’increscioso problema, anche perché lo stato di degrado in cui versa l’intera area serve a compromettere pesantemente non solo l’immagine dell’intera comunità mottese ma anche le potenzialità di sviluppo turistico che la zona esprime. Nonostante il Comune abbia predisposto il piano spiagge, l’accesso al vicino arenile da parte delle numerose famiglie dei due centri residenziali continua ad essere sempre più difficoltoso. Ecco perché l’assenza di risposte, da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Verduci, lascia basiti e sgomenti tutti quei cittadini che frequentano entrambi le strutture. Nonostante la posizione geografica della zona si presta ad ospitare insediamenti turistici, l’assenza di progetti da parte dell’Amministrazione Comunale, mirati a valorizzare questo tipo di interventi, ha contribuito invece a compromettere pesantemente all’intera comunità un ritorno economico sicuramente positivo e vantaggioso. Se da un lato la mancanza di risposte da parte dell’Amministrazione Comunale mette in evidenza un agire politico spocchioso e indifferente nei confronti di tutti quei nuclei familiari che abitano queste strutture e che pagano regolarmente i tributi, dall’altro mette altresì in evidenza l’incapacità politica dell’Amministrazione Comunale ad individuare iniziative e progetti turistici di spessore e lungimiranti per rilanciare il turismo e l’economia dell’intera comunità. Anche perché – concludono i due gestori – senza servizi efficienti, la presenza di strutture recettive e la predisposizione di un piano spiaggia esteso a tutto il litorale, l’intera comunità mottese non potrà avere nessun tipo di sviluppo turistico.”

