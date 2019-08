Reggio Calabria, Gangemi: “nuovo statuto Atam presupposto per nuova fase di crescita”

5 Agosto 2019 17:46

Reggio Calabria, il Delegato alle Partecipate Francesco Gangemi: “Nuovo statuto Atam presupposto per nuova fase di crescita”

“Le modifiche allo Statuto Atam approvate dalla Giunta sono un ottimo presupposto per l’avvio del percorso di evoluzione che l’azienda vivrà nei prossimi mesi, con la possibilità per la Città Metropolitana di accedere al capitale della Società Partecipata ed avviare una nuova fase per il presente ed il futuro di Atam”. E’ quanto dichiara in una nota il Consigliere delegato alle Società comunali Francesco Gangemi, commentando l’approvazione in Giunta delle modifiche statutarie da parte di Atam che saranno prese in esame dal Consiglio Comunale. “La nuova formula statutaria approvata dalla Giunta costituisce la base per l’avvio di una nuova stagione societaria per Atam – ha aggiunto Gangemi – con la possibilità di gestire servizi riferibili al settore del Trasporto Pubblico Locale in un bacino più ampio del contesto urbano reggino, in riferimento all’ambito dell’area metropolitana e al processo di conurbazione con la Città Metropolitana di Messina”.

