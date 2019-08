5 Agosto 2019 12:28

Reggio Calabria: ieri a Gallico la pedalata della solidarietà, in ricordo delle Vittime della Strada

Domenica 4 Agosto , in ricordo delle Vittime della Strada, si è svolta una pedalata di solidarietà partendo da Gallico (RC) fino alla cittadella di Ceramida con la presenza di circa 70 ciclisti delle società ciclistiche ASD Cicloturistica 2001 rappresentata da Roberto Canale, Il Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria da De Marco Francesco e ASD ADMO BIKERS da Carere Angelo e Roberto Vizzari. I partecipanti sono stati accolti da Padre Francesco e dal parroco Santo Donato.

Al le ore 11.00 è stata celebrata la Santa Messa con la lettura della preghiera del ciclista. La giornata oltre ad essere l’occasione per fare memoria delle vittime della strada, vuole essere soprattutto un richiamo al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, al sano uso dei mezzi di trasporto a cominciare dalla bici e dagli utenti più piccoli della strada. L’ obiettivo, non è solo la sensibilizzazione della comunità locale al tema dei rischi derivanti da un non corretto stile di guida, ma anche quello di rendere, tramite partecipazione attiva, gli stessi cittadini e le istituzioni agenti di cambiamento della propria comunità , con lo scopo di ridurre ulteriormente il numero delle vittime sulle strade entro il 2020.

