Reggio Calabria, ecco tutte le FOTO della festa di 18 anni al Castello Aragonese: davvero il Comune non sapeva? [GALLERY]

24 Agosto 2019 10:17

Reggio Calabria, pubblicate su facebook le foto del compleanno di 18 anni che il 20 agosto s’è festeggiato sulla terrazza del Castello Aragonese

Dopo l’utilizzo dello stadio Granillo per partitelle di calcetto tra amici e il Miramare concesso al compare che al Sindaco aveva servito i locali della sede elettorale, l’Amministrazione Falcomatà chiude il cerchio con il terrazzo del Castello Aragonese teatro di un compleanno di 18 anni: i più importanti beni pubblici della città alla mercè dei privati per i loro porci comodi. Se non fosse gestito direttamente dal Ministero, ci troveremmo a raccontare di qualche Music Party nella sala dei Bronzi di Riace. Da Palazzo San Giorgio hanno diffuso una nota scaricando ogni responsabilità sul festeggiato, ormai 18enne, e sui suoi familiari: avrebbero organizzato tutto in modo “fraudolento“, chiedendo la terrazza per un evento intitolato “Sguardi al tramonto“.

Ma è davvero possibile che il Comune non sapesse? E’ possibile che basta una richiesta privata per un evento così genericamente intitolato “Sguardi al tramonto” ad ottenere – senza alcuna verifica – la terrazza del Castello Aragonese per tutta una serata, quando enti importanti e associazioni pubblicamente note devono seguire una lunga e farraginosa trafila per poter svolgere mostre o eventi di spessore e reale interesse culturale nell’antico maniero? Ed ‘ possibile che nessuno, nel pomeriggio, si sia accorto dell’allestimento in corso, durato ore di lavoro? Ci sarebbe stato tutto il tempo utile a bloccare l’iniziativa illegale con l’intervento della Polizia Municipale.

Su facebook la S.D. Catering ha pubblicato le immagini dell’allestimento per il 18° compleanno di un ragazzo sulla terrazza del Castello: sono gli scatti che riportiamo nella gallery a corredo dell’articolo.

Sarebbe questa l’Amministrazione Comunale della legalità e dell’onestà tanto sbandierata dal Sindaco Falcomatà? Altro che turismo…

Dopo lo scandalo del Miramare è probabile che anche la vicenda del Castello Aragonese abbia strascichi giudiziari per il primo cittadino, la sua Giunta e la struttura comunale responsabile della gestione del Castello.

