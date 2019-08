Reggio Calabria, dopo la festa per un 18° compleanno si scatena l’ironia: “Frittole di Festa Madonna al Castello Aragonese”

25 Agosto 2019 12:17

Reggio Calabria, ironia social dopo il 18° compleanno sul terrazzo del Castello Aragonese

Sulla scia della “originale” e nuova location per festeggiare gli eventi a Reggio Calabria, i cittadini si organizzano in vista di Festa di Madonna per festeggiare la Santa padrona della città con le frittole sul terrazzo del Castello Aragonese. Su facebook sono centinaia le adesioni all’evento, evidentemente satirico (ma non ditelo a qualche Assessore di Falcomatà altrimenti potrebbe diventare realtà!), che invita la cittadinanza tutta a mangiare frittole e panini con la salsiccia proprio nel prestigioso e storico maniero. “Vieni a festeggiare anche tu la Santa padrona della città in una location d’incanto. Frittole e panini con la salsiccia ti aspettano. In collaborazione con eventi spettacoli della Reggio per bene. In occasione sarà organizzata una notte sotto le stelle”.

