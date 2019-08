Reggio Calabria, dopo il Gay Pride grave minaccia al direttore dell’Avvenire don Imeneo firmata da “Riscossa Arcobaleno”

2 Agosto 2019 12:53

Reggio Calabria, il senatore forzista Marco Siclari sgomentato dopo aver letto le minacce a Don Imeneo

«L’odio genera odio ed è per questo che condanno vivamente il vile gesto indirizzato al direttore dell’Avvenire Don Davide Imeneo. La tolleranza e il confronto sono le uniche armi che dobbiamo mettere in campo quando si parla di diversità. È impensabile che ancora oggi si possa leggere una frase come quella destinata a Don Davide. Poche battute cariche di odio che non lasciano sperare in alcun tipo di confronto civile e umano».

Il senatore forzista Marco Siclari sgomentato dopo aver letto le minacce contenute nella missiva, firmata da ‘Riscossa Arcobaleno’, depositata all’interno della buca delle lettere della redazione de L’Avvenire di Calabria, esprime solidarietà e vicinanza al direttore Don Imeneo.

«Serve una rivoluzione culturale per comprendere che messaggi del genere non producono alcun effetto, anzi, continuano a dividere seminando odio e intolleranza», ha concluso il senatore azzurro.

