Reggio Calabria, don Imeneo dell’Avvenire minacciato di morte dopo il Gay Pride. Gaynews: “massima solidarietà”

2 Agosto 2019 21:26

Reggio Calabria, Gaynews: “solidarietà a don Davide Imeneo per le minacce di morte ricevute e ferma condanna dell’accaduto con i commenti offensivi via social”

“Ci preme chiarire alcuni punti di tale narrazione non senza aver prima espresso solidarietà a don Davide Imeneo per le minacce di morte ricevute e ferma condanna dell’accaduto con i commenti offensivi via social”. Così la redazione di Gaynews, il quotidiano online fondato e diretto da Franco Grillini. “Il nostro articolo – si legge in una nota – non ha affatto attaccato direttamente il direttore dell’Ufficio diocesano delle Comunicazioni sociali ma gli ha semplicemente attribuito – come d’altra parte lo stesso Avvenire riconosce quale portavoce dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova – la paternità del testo pubblicato il 29 luglio sul giornale da lui diretto”.

