Reggio Calabria: anche don Giovanni Zampaglione sposa la campagna di sensibilizzazione dell’Hospice di Via delle Stelle

19 Agosto 2019 14:23

Reggio Calabria: il parroco di Marina di S.Lorenzo e Roghudi ha “sposato” la campagna di sensibilizzazione promossa per l’Hospice Via delle Stelle

Don Giovanni Zampaglione, parroco di Marina di S.Lorenzo e Roghudi, ha “sposato” la campagna di sensibilizzazione promossa per l’Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria. “Visto il momento di difficoltà in cui si trova la struttura– ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione – ho “sposato” con piacere questa nobile causa nella speranza che ci sia un impegno da parte di tutti per vincere questa battaglia e riabilitare la struttura. Ho avuto modo di visitare l’Hospice e posso affermare che infermieri, personale e volontari sono molto vicini al malato ( al centro della loro missione e attenzione). Mi permetto di esternare una espressione molto forte e attuale: “La missione di un medico non deve essere solo quella di prevenire la morte, ma anche migliorare la qualità della vita,ecco perché se si cura una malattia , si vince o si perde.Se si CURA una PERSONA, in quel caso si vince sempre, qualunque esito abbia la terapia”.Mi auguro che in ogni ospedale o struttura( pubblica o privata) si capisca che il paziente non e’ un numero ma una persona da curare, rispettare e magari dare un po’ di affetto… Mi rivolgo inoltre a chi ha responsabilità nel campo della Sanità: Investite sulla sanità e sui servizi sanitari. Date a tutti la possibilità di curarsi e soprattutto ( lo dico ai dottori, infermieri e volontari) svolgete la vostra MISSIONE con responsabilità e amore. Invito tutti ad acquistare le T-shirt su cui campeggia la scritta :”Seconda stella a destra, questo e’ il cammino” per cercare almeno di garantire l’acquisto dei medicinali necessari alla cura dei pazienti.Il costo della maglia e’ di 10 Euro. Insieme e uniti possiamo spingere l’Hospice di Via delle Stelle verso un nuovo capitolo….di SPERANZA!!!”.

