Reggio Calabria: si ritrovano dopo 36 anni dal diploma, la rimpatriata della 5ª A dell’Istituto Tecnico Commerciale “Einaudi” di Palmi

22 Agosto 2019 15:04

Reggio Calabria: dopo 36 anni si riunisce con gioia la 5ª A dell’istituto Tecnico commerciale Luigi Einaudi di Palmi del 1983

“Carramba che ritrovo”! Dopo 36 anni si riunisce con gioia la 5ª A dell’istituto Tecnico commerciale Luigi Einaudi di Palmi (RC) del 1983.

I giovani ragazzi nella foto a corredo dell’articolo sono: Alfonsa Barbaro,Sandra Cipri, Teresa Petrace ,Giuseppe Versaci,Rossella Palaia,Giusy Deodato,Daniela Managò,Salvatore Giordano. Alla rimpatriata sono mancati, per concomitanti impegni personali, altri componenti dell’allora 5 A. Felici per questo atteso incontro, si ripromettono di ripetere l’allegra serata con il resto della compagnia la prossima estate. Unico momento possibile per ritrovarsi tutti nei luoghi natii, lasciati a malincuore per cercare la propria realizzazione personale e professionale. Come diceva Voltaire: “tutte le grandezze di questo mondo non valgono un buon amico”. Pertanto, buona rimpatriata a tutti!

