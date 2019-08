A Reggio Calabria la IV edizione del Concorso Nazionale “Nuovi Talenti per la Moda”

1 Agosto 2019 18:32

Conto alla rovescia per “Nuovi talenti per la Moda”, la IV edizione del concorso nazionale per stilisti si terrà il prossimo 9 Agosto 2019 all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria

Si è svolta nella sede del Consiglio Regionale della Calabria, la conferenza stampa di presentazione della IV edizione del Concorso Nazionale per stilisti “Nuovi talenti per la Moda “. E’ stato illustrato il programma della serata che si terrà il 9 agosto alle ore 21.00 all’Arena dello Stretto sul lungomare di Reggio Calabria e che sarà condotta da Consolato Malara e Marilena Alescio. La Kermesse fa parte del cartellone dell’Estate Reggina 2019 del Comune e della Città Metropolitana, con il patrocinio della Regione Calabria e della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche dell’Area dello Stretto, dal Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria, ed è promossa dall’associazione “Le Tele di Aracne”, presieduta da Annamaria Manduci e Cettina Aloisio in partnership con l’Istituto di Moda Burgo. Il concorso nasce con l’intento di individuare e premiare nuovi talenti che hanno voglia di valorizzare la nostra cultura e di emergere nel campo della moda, coniugando capacità artistica e sartoriale come espressione dell’alto valore artigianale e del tanto ricercato Made in Italy. 12 gli stilisti finalisti, in palio tre borse di studio in denaro e i premi speciali: “In Vetrina” di Davide Moscato con Le spose di Epoche, e il Monile dell’artista Resy D’Andrea insieme agli attestati di merito per tutti i finalisti.

I capi che sfileranno saranno due per stilista in gara, uno a tema libero e uno ispirato alla mitologia greca. La giuria, composta da operatori nel settore della moda e del design, visionerà e valuterà i capi proposti dagli stilisti in gara secondo i parametri di creatività e manifattura. Sfileranno le creazioni di Adriana Scopelliti, Resy D’Andrea con il marchio Nina’ e gli abiti da sposa di Davide Moscato, Le spose di Epoche. Ospiti dalla nuova trasmissione di successo “All Together Now” il giudice David Pironaci ed il finalista Carlo Paradisone, la performance di ginnastica artistica sarà affidata alla Società Restart di Marilena D’ Arrigo. Acconciature e make up Domenico Bonfiglio, Foto e Video Antonello Diano. L’intera Kermesse sarà trasmessa in diretta web su Facebook e Youtube a cura della Graziano Tomarchio Production. In passerella quindi tante tante sorprese, importanti ospiti ma soprattutto le creazioni dei finalisti in gara: Bruno Stefania, Costantino Ilaria, Cusumano Antonella Emanuela, Gullotta Simona, La Russa Giovanna, Luca’ Cinzia e Daniela, Montechiarello Paola, Nocera Mimma, Romeo Marianna, Scopelliti Maria Giuseppina, Timpani Fabiana, Vulcano Carmelina e le riserve Aquilino Giada e Mercatante Valeria.

Valuta questo articolo