Reggio Calabria: ultima giornata del “Concorso Internazionale Madonnari – Città di Taurianova”

4 Agosto 2019 17:36

Reggio Calabria: questa sera gran finale della quarta edizione del “Concorso Internazionale Madonnari – Città di Taurianova”

Dopo il grande successo delle prime due giornate cresce l’attesa per il gran finale della quarta edizione del “Concorso Internazionale Madonnari – Città di Taurianova”, la manifestazione ideata dall’“Associazione Amici del Palco” tesa a valorizzare l’arte antica dei madonnari, che ha portato a Taurianova l’arte preziosa di 50 artisti internazionali che con i loro gessetti hanno realizzato un meraviglioso e immenso museo a cielo aperto.

Ai migliori artisti del gessetto, provenienti da tutto il mondo, in questa giornata finale si sono aggiunti i giovani Madonnari per il “Madonnari Experimentations”, un concorso riservato agli studenti del territorio che questa mattina hanno anche partecipato al workshop gratuito di avvicinamento all’arte del gessetto, tenuto dal maestro madonnaro Gennaro Troia, direttore artistico dell’evento e fondatore della Scuola Napoletana dei Madonnari.

Anche stasera inoltre la manifestazione estiva unica nel suo genere in tutta la Calabria, che si inserisce tra le maggiori manifestazioni culturali e artistiche dell’intera regione, sarà allietata dall’esibizione di diversi artisti e alle ore 20.00 lungo il percorso (davanti la segreteria organizzativa dell’evento, angolo via T. Campanella), i ragazzi della Scuola di Recitazione della Calabria regaleranno una performance originalissima e sorprendente che darà vita e voce ad un’opera d’arte. Attesa inoltre in serata la presenza del Vescovo Francesco Milito, mentre già dal pomeriggio nella Chiesa del Rosario si potrà visitare l’esposizione di preziose opere d’arte sacra del XVIII e XIX secolo dal titolo “Eucarestia: Capolavoro di Bellezza ed Amore”, a cura del MuDOP, il Museo diocesano che affianca il patrocinio della diocesi che ha voluto questo momento come sintesi concreta del tema del concorso “L’espressione dell’amore nell’arte sacra”.

A decretare i madonnari vincitori, che verranno proclamati stasera, una giuria di qualità che è a lavoro già dalla giornata di ieri per valutare non solo le opere finite, ma anche la tecnica usata e diversi aspetti che rientrano nell’arte madonnara. La giuria di qualità è composta dal parroco di Nocera superiore, don Raffaele Corrado, segno del gemellaggio fra i due più importanti Concorsi dei Madonnari del meridione, un parroco di Taurianova don Mino Ciano, il prof. Francesco Scialò, vice direttore dell’Accademia di Belli Arti di Reggio Calabria che sancisce la collaborazione con l’Accademia più antica della Calabria, il giornalista Vincenzo Varone della Gazzetta del Sud, il prof. Albino Cannizzaro del Liceo Artistico di Palmi, la prof.ssa Antonella Larosa, come rappresentante dell’Associazione Amici del Palco, l’Assessore alla Cultura di Taurianova Luigi Mamone e Filippo Andreacchio, presidente della Consulta delle Associazioni di Taurianova.

Inoltre ci sarà anche un premio per la migliore opera scelta dai tanti visitatori che stanno giungendo a Taurianova per ammirare questo spettacolo straordinario e che hanno la possibilità di votare fino alla mezzanotte sia lungo il percorso dei Madonnari che attraverso la pagina facebook dell’Associazione.

La manifestazione è supportata dal patrocinio del Comune di Taurianova, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Regione Calabria, dalla diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dalla Consulta delle Associazioni di Taurianova e dalla partnership artistica/didattica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Gerace”, Liceo Artistico di Cittanova, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Pizi”, Liceo Artistico di Palmi e della Scuola di Recitazione della Calabria con sede a Cittanova (RC); ed è possibile grazie alle tante aziende del territorio che hanno sposato l’evento con la loro sponsorizzazione e aderendo numerosi all’iniziativa “Adotta un Madonnaro”, che rende possibile un’accoglienza confortevole agli artisti internazionali.

