Reggio Calabria, il Comune continua a “boicottare” il Tapis Roulant: chiuso anche nel giorno delle Frecce Tricolori

26 Agosto 2019 11:09

Reggio Calabria, l’indignazione di un lettore per il tapis roulant chiuso durante lo spettacolo delle Frecce Tricolori di ieri

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione per segnalare il disagio provocato dalla perenne chiusura del Tapis Roulant di Reggio Calabria, che l’Amministrazione Comunale guidata da Falcomatà ha evidentemente messo da parte in quanto opera realizzata dai predecessori della destra guidata da Scopelliti. Anche ieri, nella giornata dello spettacolo delle Frecce Tricolori che hanno portato decine di migliaia di visitatori in città, il Tapis Roulant è rimasto chiuso dando un’immagine di degrado e abbandono al centro storico cittadino. Il lettore indignato afferma: “Buonasera redazione, scrivo per l’indignazione che nutro verso questa amministrazione per più è più motivi che non sto qui ad elencare. Oggi però l’ennesima dimostrazione di città inadeguata ad ogni tipo di evento, lasciavo l’autovettura vicino al tapis roulant per poter assistere allo spettacolo delle frecce tricolori e come per magia, guarda un po’ “chiuso”. È l’ennesima vergogna, pensando, non a me che sono un atleta e non ho alcun problema a fare due salite per arrivare alla macchina, ma a tutte le persone che ne avrebbero bisogno tra cui anziani, diversamente abili o soltanto genitori con al seguito passeggini dei figli“.

Valuta questo articolo