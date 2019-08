Reggio Calabria: grande attesa per la commedia “Nerone vs Petronio – La cena segreta del Satyricon” in scena a Locri

29 Agosto 2019 09:30

Reggio Calabria: grande attesa per la commedia “Nerone vs Petronio – La cena segreta del Satyricon” in scena domenica 1 settembre alle ore 21,30 alla Corte Palazzo di città a Locri

Grande attesa per la commedia “Nerone vs Petronio – La cena segreta del Satyricon” in scena domenica uno settembre alle ore 21,30 alla Corte Palazzo di città a Locri. Il pazzo sanguinaro, artista, marito di Poppea e grande amico di Petronio, è il protagonista della nuova, imperdibile commedia scritta e diretta dal maestro Pier Francesco Pingitore, uno spettacolo inframmezzato da canti e balli, che rievoca le imprese di Nerone, le dispute filosofiche, gli amori vissuti in una Roma degli anni 60 d.C. Sdraiati sui triclini di quell’ultima cena, mentre vanno e vengono schiavi, danzatrici, amanti, l’Imperatore e il suo geniale amico e consigliere passano in rassegna le tappe fondamentali della loro vita. Vite inimitabili, le loro, così piene e vissute, da provocare in ambedue un senso di sazietà. Ma non è un incontro meramente conviviale. Si avverte nei toni che va prendendo il dialogo fra i due, qualcosa di ambiguo, di sottilmente minaccioso. Nella finzione scenica, troviamo Nerone e Petronio a cena per l’ultima volta, in un’ambientazione storica adeguata. I due “amici” ricordano le burle, gli scontri, quelle passioni vissute insieme. E sfatano anche alcuni luoghi comuni. In scena nei panni di Nerone e Poppea, donna bellissima che Nerone ha voluto a tutti i costi e di cui già appare sazio al punto di pensare di ucciderla, gli splendidi attori Federico Perrotta e Valentina Olla, ideatori della U.A.O. Spettacoli, protagonisti della scena indipendente italiana e non solo, due figure simbolo di una rivoluzione culturale possibile. E ancora Luca Biagini, storico volto e voce della tv, del cinema e del teatro che, nel ruolo di Petronio, insieme ad un cast di attori e ballerini, catapulta gli spettatori indietro nel tempo in quell’ultima cena spensierata tra due amici. Per quasi due ore di puro spettacolo, si intravedono pugnali, coppe di veleno e un misterioso personaggio che, a pochi passi da Nerone, porta il soffio della congiura e della morte. Petronio e Nerone possono anche sembrare due bontemponi, ma sia l’uno che l’altro, sanno che la fine della cena non sarà una fine qualunque. Uno spettacolo unico e assolutamente da non perdere, impreziosito da una compagnia diretta magistralmente da Pingitore pietra miliare e anima di 50 anni di comicità italiana che ha saputo raccontare ancora una volta, un’avventura del passato e del presente, una storia interessante che riporta in quella Roma bella ed amata da tutto mondo.

Per altre informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 096.412405 o 342.6629557, 342.9533222 o scrivere all’indirizzo email del Teatro Gioiosa.

Valuta questo articolo