Reggio Calabria, si cercano giovani attori per il corto “I ladri di sogni”: tutte le INFO UTILI per candidarsi

30 Agosto 2019 17:43

Reggio Calabria, tutte le INFO UTILI per partecipare alla selezione di nuovi attori per il corto “I ladri di sogni”

Si cercano giovani attori uomini e donne calabresi per il corto “I ladri di sogni” la cui regia è curata da Maurizio Vittoriosi, prodotto dalla Ass. Compagnia teatro delle follie con il sostegno di Calabria Film Commission.

Le figure cercate sono:

Trafficanti : 20-40 anni per le comparse

: 20-40 anni per le comparse Assistente di Victoria : una ragazza di bella presenza di 25-30 anni

: una ragazza di bella presenza di 25-30 anni Rapitore : età 25-30 anni con un fisico atletico, altezza minima 1.75

: età 25-30 anni con un fisico atletico, altezza minima 1.75 Poliziotto: età 20-30 anni con un fisico atletico

Il cortometraggio sarà girato a Reggio Calabria e provincia a Settembre 2019. I provini si svolgeranno a Reggio Calabria il 3 Settembre 2019 in Via del Gelsomino 5/c, Reggio Calabria, c/o Yeomanadv dalle ore 15 alle ore 18. Il provino consisterà in un colloquio con il regista e la produzione e una breve intervista-provino. Non è necessaria esperienza nella recitazione. Verranno ammessi solo candidati residenti in Calabria. Per i candidati che parteciperanno alle selezioni occorre presentarsi nelle sede indicata con fotocopia dei documenti di identità, codice fiscale e foto. Qualsiasi candidatura non conforme a quanto riportato nell’annuncio non sarà accettata.

Per info inviare mail a: castingladridisogni@gmail.it

