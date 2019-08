29 Agosto 2019 09:00

Reggio Calabria: prosegue a gonfie vele la campagna di sensibilizzazione pro Hospice Via delle Stelle, protagonista è stato il nevralgico supermercato della “COOP”, sito in via De Nava

Prosegue a gonfie vele la campagna di sensibilizzazione pro Hospice via delle stelle, portata avanti con grande impegno e sacrificio dalle reti di associazioni e dagli operatori della struttura, che ha come simbolo la t-shirt ufficiale e ha visto aderire importanti realtà territoriali, in quest’occasione protagonista è stato il nevralgico e centrale supermercato della “COOP”, sito in via De Nava. La struttura da anni rappresenta un punto di riferimento per le famiglie reggine e non solo, un luogo dove serietà, professionalità e qualità sono da sempre di casa e ora c’è anche da aggiungere solidarietà e generosità, anche se non rappresenta la prima volta che già si è impegnati per e con il sociale. In questa circostanza, lo storico supermercato aderisce alla campagna promuovendo un’originale e innovativa iniziativa per giorno 4 settembre, giornata di grande risonanza e possibile afflusso di gente, dove per tutto l’orario di apertura dalle 9 alle 21, viene concessa la possibilità di vendere, tramite apposito stand, all’interno del punto vendita, le t-shirt ufficiali dell’Hospice e inoltre per coinvolgere e promuovere il tutto queste saranno anche indossate dagli operatori e dallo staff del supermercato. Un gesto importante e originale, che dimostra la vicinanza che la struttura ha da sempre mostrato per la Città e i suoi problemi, a cui vanno i più calorosi ringraziamenti di tutto lo staff Hospice e delle reti di associazioni coinvolte. Una giornata perciò memorabile alla quale aderire e partecipare, che è frutto anche del lavoro e dell’impegno di una delle tante associazioni attivi e partecipi nella campagna: “Arte musica e parole”, capitanata dal presidente Paolo De Stefano, ormai solito ad essere protagonista di importanti iniziative nel territorio. Da parte di tutte le componenti attive, vanno i più calorosi ringraziamenti alla dirigenza del supermercato “COOP” di via De Nava e a tutto lo staff e ora appuntamento a giorno 4, per una giornata storica e del cuore dove il protagonista potrai essere anche tu!

