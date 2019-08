9 Agosto 2019 18:12

Reggio Calabria: sabato 10 agosto alle ore 24:00 a Bovalino ci sarà la Notte delle Lanterne

In occasione della festa Patronale in onore di San Francesco da Paola, patrono del Comune di Bovalino, l’ Associazione Italia Night & Day con la collaborazione del Comitato Festa e il patrocinio del Comune di Bovalino e della Pro Loco i Bovalino sabato 10 agosto alle ore 24:00 ci sarà la Notte delle Lanterne. Per il terzo anno il cielo di Bovalino si illuminerà, perciò l’ appuntamento e alle ore 24:00 di sabato 10 agosto, lungomare lato sud zona Malachia.

