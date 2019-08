Reggio Calabria: domani la Sagra del pane di grano a Pellegrina

6 Agosto 2019 16:22

Reggio Calabria: mercoledi 7 agosto, si darà il via alla Sagra del pane di grano promossa e organizzata dall’associazione pellegrinese

Mercoledi 7 agosto, si darà il via alla Sagra del pane di grano promossa e organizzata dall’associazione pellegrinese cultura sport ambiente. Teatro dell’iniziativa gastronomica culturale, la piazza Maria SS Annunziata a Pellegrina di Bagnara, la frazione collinare specializzatasi negli anni nella produzione di questo prezioso quanto buono e genuino alimento. Una manifestazione cresciuta di edizione in edizione e oggi in grado in calamitare sulle colline che cingono Bagnara un buon numero di presenze provenienti dai centri della provincia reggina. Il segreto di tanto successo è tutto basato sulla genuinità dei produttori e sui servizi messi a disposizione dei degustatori. Ma non solo. A questi ultimi, l’associazione pellegrinese, ha pensato di mettere al centro “ l’artigianato e il gusto” elementi che caratterizzano e danno l’identità vera alla Costa Viola, che attraverso la realizzazione di un bellissimo piatto che sarà dato in omaggio come segno di riconoscenza per l’apprezzamento dimostrato e di ospitalità. Infatti, chi avrà un buon assaggio, potrà consumare un’abbondante porzione a base di pane di grano, servita su un piatto di ceramica. Un’idea questa, volta anche a pubblicizzare un’altra caratteristica attività artigianale di Pellegrina: la lavorazione della ceramica artistica. Ma andiamo al menu della serata preparato da uomini e donne pellegrinesi che offrono un servizio di volontariato con lodevole dedizione. Dalle 19,30 in poi, con un unico buono, sarà possibile assaggiare una pizza «conzata» con prodotti tipici (olio, pomodoro, basilico), fette di pane di grano arrostite e condite con olio, aglio, sale e origano, e per… finire granetti con pomodoro, sale, origano e olio. Una vera e propria abbuffata di assaggi di ingredienti di produzione locale. In più l’organizzazione metterà a disposizione dei visitatori tavolini e sedie per una degustazione in tutta tranquillità. Nel finale l’orchestra a ritmo di “Taranta” suonerà in piazza per allietare la serata. Raggiungere Pellegrina è molto facile per chi verrà da fuori, utilizzando l’autostrada Salerno-Reggio Calabria basterà uscire dallo svincolo per Bagnara, a qualche centinaio di metri si arriva in piazza dell’Annunziata.

