Reggio Calabria, il Popolo di Archi: “il quartiere è una discarica. Per le prossime elezioni servono donne e uomini pieni d’amore per questa terra”

7 Agosto 2019 15:45

Reggio Calabria, il Popolo di Archi: “vorremmo si chiudesse una stagione lunga quasi cinque anni e che ci ha abituati a meccanismi farseschi e che si tornasse alla realtà già in vista delle prossime elezioni, con uomini e donne pieni d’amore per questa terra”

“Se non fosse la realtà penseremmo ad una delle più grandi congegniate messinscena con le quali il teatro tragicomico ci ha abituati. Una delle opere più importanti, che contribuì allo sviluppo del genere, è quella del francese Corneille con la sua opera “L’illusione comica”; l’autore affermò: “Ecco uno strano mostro […] Il primo atto non è che un prologo, i tre seguenti sono una commedia imperfetta, l’ultimo è una tragedia”. Siamo ad Archi, e ciò che vedete di fronte ai vostri occhi è una delle più grandi opere teatrali, sulla scena una discarica, una segnaletica simulatrice e degli oggetti immaginari identificati con delle telecamere”, è quanto scrive in una nota il Comitato di quartiere – Il Popolo di Archi. “Questo è il “Teatro dell’immondizia” -prosegue la nota– un genere specifico inventato da attori che interpretano il ruolo di politicanti da spazzatura. Adesso vorremmo che questo sipario chiudesse una stagione lunga quasi cinque anni e che ci ha abituati a meccanismi farseschi che negano ogni cognizione logica della vita e che si tornasse alla realtà già in vista delle prossime elezioni, con uomini e donne pieni d’amore per questa terra”, conclude la nota.

