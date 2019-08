Reggio Calabria: al via l’Africo Summer Fitwalking

17 Agosto 2019 17:42

Prenderà il via Domenica 18 agosto 2019 alle 18.00 l’ “Africo Summer Fitwalking“. La grande manifestazione benefica giunta alla seconda edizione consiste in una raccolta fondi che saranno interamente destinati all’acquisto di un’altalena per disabili da installare presso la Villa Comunale di Africo. L’iniziativa è organizzata dall’A.S.D. Calabria Fitwalking e dall’amministrazione comunale di Africo.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione di tante e generose realtà economiche locali che hanno contribuito a promuovere la manifestazione. I cittadini di Africo e dintorni sono invitati a partecipare numerosi.

L’idea di fondo è che il gioco è un diritto per tutti i bambini e la manifestazione vuole sostenere questo diritto abbattendo le barriere e consentendo anche ai bambini diversamente abili di vivere con gioia la loro tenera età così come fanno i loro coetanei. La carovana di beneficenza percorrerà le vie del paese con tanta musica ed accogliendo i partecipanti con un tratto di percorso decisamente suggestivo. La camminata si concluderà con un ricco buffet di frutta.

