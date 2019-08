Reggio Calabria, l’Aeroporto dello Stretto si proietta al futuro: domani la presentazione del progetto che farà grande lo scalo [DETTAGLI]

7 Agosto 2019 09:50

Reggio Calabria, domani la presentazione del nuovo progetto per l’Aeroporto

Grazie al voto positivo espresso in Parlamento all’emendamento Cannizzaro, l’Aeroporto dello Stretto potrà cambiare volto e proiettarsi al futuro: un maxi progetto che vale 25 milioni di euro che verrà illustrato domani allo stesso aeroporto in un’importante conferenza stampa a cui parteciperanno, oltre al deputato Francesco Cannizzaro (Forza Italia) che ha promosso l’emendamento, anche il vice ministro dell’economia Laura Castelli, il presidente della Sacal Arturo De Felice e il Presidente dell’ENAC Nicola Zaccheo, per la prima volta in riva allo Stretto.

