Reggio Calabria: al via le iscrizioni all’Accademia Calcio Archi

25 Agosto 2019 23:25

Reggio Calabria: lunedì 26 agosto, alle ore 18:30, presso il campetto “Nido dell’Aquila”, in Via Nazionale, snc, ad Archi, le iscrizioni per bambini e ragazzi, bambine e ragazze, nati dal 2007 al 2014

Lunedì 26 agosto 2019, alle ore 18:30, presso il campetto “Nido dell’Aquila”, in Via Nazionale, snc, ad Archi, le iscrizioni per bambini e ragazzi, bambine e ragazze, nati dal 2007 al 2014. I genitori potranno venire a chiedere informazioni sull’iscrizione, sulle attività che si svolgeranno, sul programma didattico dei propri figli e sul percorso educativo e sociale che si intraprenderà. Potranno visitare il campetto “Nido dell’Aquila” e conoscere il mondo delle Aquile. “Cosa aspettate? Questa è la vostra occasione da genitori ossia di far vivere ai vostri figli momenti di gioia divertendosi con un pallone e con altri compagni di squadra per rappresentare Archi nel campionato che si andrà a giocare”, scrivono dall’Accademia..

