Reggina, accordo vicino con Zambelli: ceduti De Falco e Baclet!

1 Agosto 2019 15:45

Reggina, il ds Massimo Taibi pronto a piazzare altri colpi sia in entrata che in uscita: le ultime novità che modificheranno la rosa amaranto

La Reggina continua a muoversi in modo concitato sul mercato. Le ultime ore sono state caratterizzate da diverse trattative sia in uscita che in entrata, con il ds Massimo Taibi molto attivo. Note le cessioni di Mastrippolito ed Ungaro, vicinissime quelle di Baclet e De Falco. Il centravanti potrebbe accasarsi alla Virtus Francavilla, ma solo in prestito temporaneo, De Falco invece è davvero ad un passo dall’accordo con la Viterbese.

In entrata nella giornata di ieri si è tanto parlato dell’idea Laverone per la corsia di destra, pista però raffreddatasi oggi, giornata nella quale è spuntato un nuovo nome per l’esterno. Si tratta del classe ’85 Zambelli il quale, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe vicinissimo ad un accordo con la Reggina. Si tratta di un calciatore molto esperto che vanta 276 presenze in Serie B ed oltre 60 in Serie A. Tale possibile innesto farebbe probabilmente saltare l’affare Garufo, in prova attualmente con la maglia amaranto.

