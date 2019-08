Reggina, chi scenderà in campo contro il Vicenza? La probabile formazione scelta da Toscano

5 Agosto 2019 09:59

Reggina, tutto pronto per l’esordio ufficiale della squadra di mister Mimmo Toscano: domani in campo contro il Vicenza al Granillo

La Reggina è pronta a fare sul serio. Dopo una serie di amichevoli nelle quali la squadra di mister Toscano si è ben districata, è giunto il momento del primo incontro ufficiale, quello valido per il primo turno di Coppa Italia. Al Granillo sarà ospite domani sera il Vicenza, squadra con una storia di tutto rispetto alle spalle, pronta a far male agli amaranto.

Un impegno da non sottovalutare dunque, un impegno al quale Toscano tiene particolarmente. Nonostante la squadra sia ancora in fase di costruzione sul mercato, si può dire che la Reggina arrivi bene a questo impegno, dopo aver ben figurato sopratutto contro il Bari nel triangolare di Salerno. Toscano si appresta a fare scelte importanti in chiave formazione, in attesa della tanto agognata punta infatti si prospetta l’utilizzo della coppia Bellomo-Reginaldo in attacco. Il terzetto difensivo di fronte a Guarna dovrebbe essere quello presentato contro il Bari: Loiacono sulla destra, Rossi a sinistra e Bertoncini in mezzo. I dubbi maggiori sorgono a centrocampo. Certi del posto Kirwan e Bresciani sulle corsie, i tre in mezzo dovrebbero infine essere Sounas, De Rose e Bianchi. Di seguito il possibile schieramento della Reggina domani contro il Vicenza.

Valuta questo articolo