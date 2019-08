Reggina, adesso è ufficiale: Rubin è un calciatore amaranto, i dettagli

5 Agosto 2019 10:10

La Reggina ha annunciato l’arrivo di Matteo Rubin alla corte di mister Toscano, a poche ore dall’esordio in Coppa Italia contro il Vicenza

Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Rubin. Il calciatore si trasferisce in riva allo Stretto sulla base di un contratto biennale.

Matteo Rubin nasce a Bassano del Grappa il 9 luglio del 1987. Fa tutta la trafila con la casacca del Cittadella, fino all’esordio tra i professionisti (Serie C) il 23 ottobre 2005. Due stagioni dopo si trasferisce al Torino, in massima serie.

L’esterno sinistro resta in granata fino al 2010, disputando complessivamente due campionati di A ed uno di B. Nell’estate dello stesso anno si compie il suo passaggio al Bologna. Rubin scende in campo per 29 volte, ben disimpegnandosi. Dopo una breve parentesi con il Parma, rientra in rossoblù.

Nella stagione 2012/13 è a Siena. In quella successiva si divide tra Verona e Chievo, contribuendo alla salvezza dei clivensi. Scende così di categoria, trasferendosi a Modena. Due anni da protagonista, tanto da valere la chiamata dell’ambizioso Foggia. Una promozione in rossonero e due campionati di Serie B. Gli ultimi sei mesi Rubin li ha disputati con la casacca dell’Ascoli. Svincolato dopo il fallimento del Foggia, può oggi definirsi un nuovo giocatore della Reggina.

