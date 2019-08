Reggina, ufficiale l’arrivo di Denis: l’annuncio di Gallo e le parole del Tanque, “ho deciso di giocare al Granillo”

23 Agosto 2019 00:59

Reggina, annunciato oggi in grande stile dal presidente Gallo l’arrivo di German Denis, centravanti di spessore che completa la rosa di Toscano

La Reggina ha acquistato German Denis, come annunciato da StrettoWeb stamane. Il colpaccio per l’attacco amaranto è di quelli altisonanti, come annunciato già diverse settimane fa dal patron Luca Gallo. Proprio il presidente amaranto, con un video pubblicato sulla pagina Facebook del club, ha voluto dare il benvenuto al centravanti argentino ex Atalanta, proveniente dal campionato peruviano nel quale ha messo a segno 16 reti nelle sue 31 presenze con la maglia dell’Universitario.

Denis, parlando ai microfoni di gianlucadimarzio.com, ha confermato la trattativa: “Nella mia testa non è un addio, ero felice all’Universitario e a combattere per il campionato, ma ho ricevuto la chiamata della Reggina e ho deciso di tornare in Italia. Mi sono stati offerti due anni di contratto e mi trasferirò con la mia famiglia. Sono decisioni personali e sarò sempre grato a questo club”.

Ecco il comunicato amaranto: “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Germán Gustavo Denis. Il calciatore si lega al club con un contratto biennale“. Di seguito il video di presentazione di Luca Gallo, il quale ha voluto accogliere il suo grande acquisto che di certo entusiasmerà i tifosi amaranto.

Valuta questo articolo