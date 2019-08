Triangolare del Centenario, la Reggina chiude ultima: successo del Bari, ma a Salerno oggi ha vinto lo sport

2 Agosto 2019 00:02

Reggina, Salernitana e Bari hanno dato vita al Triangolare del Centenario in ricordo di Carmine Rinaldi “il Siberiano” storico capo ultras granata

In occasione del proprio centenario, la Salernitana ha organizzato un triangolare in ricordo di Carmine Rinaldi “il Siberiano” storico capo ultras granata. Al cosiddetto “Triangolare del Centenario” hanno partecipato, assieme al club campano, le due storiche gemellate Bari e Reggina, dando vita ad una serata di spettacolo all’Arechi, sia sugli spalti che in campo. Ottimo il livello di gioco visto in campo, nonostante le compagini siano ancora nel bel mezzo della preparazione estiva.

Le prime due squadre a scendere in campo sono state le ospiti Bari e Reggina, le quali si sono date battaglia nei primi 45 minuti. La gara è terminata a reti bianche, costringendo dunque le due squadre a calciare i rigori per definire una vincitrice. Ebbene, a spuntarla è stato il Bari, nonostante la buona prova degli amaranto durante la gara. Decisivi gli errori dal dischetto di Loiacono e Sounas, due dei nuovi arrivati nella rosa di Mimmo Toscano.

Nel secondo incontro il Bari ha domato la Salernitana, vincendo col punteggio di 1-0 grazie ad una rete di Scavone. Nell’ultimo e decisivo match infine, la Reggina ha pareggiato 1-1 contro i padroni di casa, grazie alle reti di Calaiò e Doumbia, terminando dunque nuovamente l’incontro ai calci di rigore. Amaranto nuovamente sconfitti, Salernitana dunque seconda classificata nel triangolare vinto dal Bari per effetto dei risultati maturati. Reggina ultima, ma il risultato oggi conta poco, buone le prestazioni messe in mostra dagli amaranto. Oggi a Salerno ha vinto lo sport ed il gran bel gemellaggio che lega queste tre splendide tifoserie.

Valuta questo articolo