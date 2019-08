Reggina, a tutto Toscano: la gara col Vicenza e le novità sul calciomercato

5 Agosto 2019 14:28

Mimmo Toscano è pronto alla prima al Granillo sulla panchina della Reggina, contro il Vicenza la squadra amaranto giocherà di certo per vincere e passare il turno in Coppa Italia

La Reggina è pronta a dare battaglia domani nel primo turno di Coppa Italia. In occasione della prima gara ufficiale della stagione allo stadio Granillo, gli amaranto affronteranno il Vicenza e mister Mimmo Toscano è parso carico in vista dell’impegno. “Il Vicenza è una squadra costruita per fare un campionato di vertice, allenata da un tecnico preparato con una carriera alle spalle importante. Una piazza che vuole rinascere. Noi stiamo lavorando tanto ed ancora molto dobbiamo fare, si devono trovare gli automatismi giusti, la gamba giusta per avere maggiore aggressività, chiaro che la condizione atletica ancora non è delle migliori. Fino ad oggi sono state fatte gare di 45 minuti, adesso ci vuole testa e concentrazione per arrivare a disputare una partita vera“, ha dichiarato il tecnico della Reggina.

Toscano ha parlato anche di Bellomo e della sua posizione in campo: “Lui per me è un attaccante. Per chi vuole fare un campionato di vertice deve avere un reparto offensivo numericamente consistente. Peraltro posso anche cambiare modulo. Più calciatori importanti hai davanti, più possibilità di spazio ci sono per giocare. Chi sposa il progetto è consapevole che deve mettersi completamente a disposizione della squadra“. Infine non sono mancate le domande su Strambelli, calciatore epurato dal tecnico in questa stagione: “Sono stato chiaro con lui, ho fatto una scelta tecnica. Avere 5 calciatori nel ruolo in attacco, per due maglie, potrebbe essere dannoso, per noi e per lui“.

La chiosa di Toscano è sul calciomercato amaranto: “E’ importante avere dell’organico due alternative per ogni ruolo. Ci manca l’esterno destro e poi davanti cercheremo di trovare un elemento con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo adesso. Sino al 2 settembre è tutto aperto, può accedere che qualcuno possa decidere di andare via. Il reparto avanzato deve essere il reparto più forte, dove numericamente devi essere . Durante il campionato ci saranno momenti di difficoltà, di infortuni, di cali di condizione e di cambi di modulo“.

