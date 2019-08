Reggina, in arrivo un doppio colpo per le fasce: Taibi è scatenato!

2 Agosto 2019 09:43

Reggina pronta a piazzare altri due colpi in entrata che potrebbero chiudere definitivamente il calciomercato amaranto per quanto concerne il centrocampo

La Reggina non intende fermarsi e, dopo aver parzialmente rivoluzionato la rosa nella prima fase del calciomercato estivo, si appresta a puntellarla con gli ultimi acquisti che stanno per arrivare a far contento mister Mimmo Toscano. Già ieri vi abbiamo parlato del possibile innesto di Zambelli per la corsia destra, calciatore svincolatosi dal Foggia che vanta oltre 60 presenze in serie A. L’arrivo di Zambelli potrebbe chiudere definitivamente le porte alla firma di Garufo, attualmente in prova con la squadra di Toscano.

Ebbene, il ds Massimo Taibi ha messo nel mirino un altro esterno che si è svincolato dal club pugliese, stavolta per la corsia mancina. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà infatti, la Reggina avrebbe messo gli occhi anche su Matteo Rubin, anch’esso calciatore di grande esperienza, con 110 presenze in serie A alle spalle. Insomma, colpi d’alto profilo quelli che sta per mettere a segno la Reggina, in attesa dell’arrivo della punta che completerà il mercato amaranto.

