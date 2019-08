28 Agosto 2019 11:13

Reggina, tutto pronto per la presentazione del centravanti argentino German Denis che si svolgerà domani allo stadio Granillo

La Reggina comunica che domani 29 agosto alle ore 18.30 presso la sala stampa dello stadio “Oreste Granillo”, il presidente Luca Gallo presenterà il calciatore argentino German Denis agli organi di informazione. Al termine della conferenza, German Denis sarà presentato anche ai tifosi amaranto direttamente sul rettangolo di gioco. Per permettere ai supporters della Reggina di assistere all’evento, sarà aperta la Curva Sud e non la Tribuna Ovest come precedentemente comunicato.

