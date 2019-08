Ahi Reggina, niente Denis contro la Cavese: i dettagli

30 Agosto 2019 20:32

German Denis molto probabilmente non sarà in campo domenica contro la Cavese, la Reggina di Mimmo Toscano dovrà fare a meno del Tanque

La Reggina ha piazzato un grande colpo in entrata, salutato dai tifosi amaranto in modo sontuoso. Stiamo parlando ovviamente di German Denis, il quale è arrivato in città martedì accolto da una folla festante all’aeroporto Tito Minniti. Nelle scorse ore si è tanto parlato della possibilità di vedere in campo già domenica contro la Cavese il centravanti argentino, ma le ultime notizie raccolte dalla nostra redazione non fanno ben sperare. Pare infatti che il transfer per il calciatore non arriverà in tempo per depositare il contratto di Denis entro questo weekend, tradotto in parole povere, il Tanque non dovrebbe essere in campo domenica contro la Cavese. Mimmo Toscano adesso dovrà scegliere se puntare su Bellomo o Corazza al fianco del confermatissimo Reginaldo.

