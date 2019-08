Reggina, campagna di sensibilizzazione in supporto dell’Hospice Via delle Stelle

13 Agosto 2019 19:31

La Reggina 1914 è scesa in campo al fianco delle associazioni che sostengono l’Hospice Via delle Stelle, in un momento di difficoltà

La Reggina sposa la campagna di sensibilizzazione promossa dalle reti di associazioni per l’Hospice Via delle Stelle. In tale momento di difficoltà, il club presieduto da Luca Gallo si stringe attorno alla nobile causa, impegnandosi concretamente con una serie di iniziative atte a riabilitare la struttura. “Reggio Calabria vuole vincere” è il coro della Curva Sud. Reggio Calabria e la sua gente vincerà anche questa battaglia.

Associazioni sociali e culturali come “Rete Sociale”, “Arte, musica e parole”, “Francesco Amendolea”, “Collina degli angeli” stanno generando un effetto domino attraverso il lancio di una raccolta fondi per l’acquisto di medicinali e macchinari. Il simbolo di questa lotta è una T-shirt su cui campeggia la scritta: “Seconda stella a destra, questo è il cammino“. Il costo della maglia è di 10€. La risposta è già positiva. La realtà reggina e tutte le associazioni sono invitate a unirsi sotto un unico vessillo, spingendo insieme l’Hospice di Via delle Stelle verso un nuovo capitolo della sua storia.

