Reggina, ufficiale l’arrivo di Garufo: saluta il giovane Marino

21 Agosto 2019 21:17

Desiderio Garufo andrà a completare il gioco delle coppie sulla corsia di destra, assieme al neo acquisto della Reggina Rolando

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Desiderio Garufo. Il difensore si lega al club con un contratto fino al 30 giugno 2020. Nato il 22 aprile 1987 a Grotte, in provincia di Agrigento, Garufo disputa il primo campionato tra i grandi con la maglia del Nissa(Eccellenza siciliana), conquistando la promozione nella stagione 2007/08. L’annata successiva si riconferma nel massimo campionato dilettantistico, collezionando 32 presenze e 10 gol.

L’esordio tra i professionisti avviene con la maglia della Sangiovannese(C2). Il rendimento importante del calciatore attira l’attenzione del Taranto, che ne acquista il cartellino. Un biennio in Puglia, prima di indossare le casacche di Nocerina, Trapani(Serie B), Novara, Catania, Parmae Trapani. Garufo, nelle ultime tre stagione, ha centrato per tre volte l’obiettivo, effettuando il salto di categoria con la squadra di appartenenza. Da oggi è a tutti gli effetti un calciatore amaranto“.

Questo quanto comunicato dal club amaranto che, in data odierna, ha anche ufficializzato l’addio di Marino: “La Reggina comunica di aver risolto il contratto in essere con il centrocampista Roberto Marino. La società ringrazia Marino per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali“.

