Reggina, nomi altisonanti per l’attacco? Tra bufale e suggestioni, il punto sulle trattative

22 Agosto 2019 10:37

La Reggina sta cercando un centravanti per completare la rosa di mister Toscano in vista dell’esordio in campionato contro la Virtus Francavilla

La Reggina si appresta a concludere una sontuosa campagna abbonamenti con l’acquisto dell’ultimo importantissimo tassello. Per completare la rosa di Mimmo Toscano, serve infatti un centravanti di spessore che possa dare gol e peso al reparto amaranto. I nomi che stanno circolando sono altisonanti, ma non bisogna commettere l’errore di andare a pescare un calciatore al quale, in tarda età, sia rimasto solo il ricordo dei fasti d’un tempo.

Nelle ultime ore diversi ex calciatori del campionato di Serie A sono stati accostati al club del presidente Luca Gallo. Si tratta di centravanti andati a svernare in Perù o Cile, con l’intento di avvicinarsi alla famiglia nella fase finale della propria carriera. Insomma, nomi che fanno sobbalzare sulla sedia, ma probabilmente poco realistici. Per quanto concerne Maxi Lopez invece, sembra che l’attaccante argentino sia ad un passo dal Crotone, dunque la pazza idea è già in procinto di sfumare. Insomma, al di là delle suggestioni giornalistiche, i nomi di Litteri ed Evacuo sembrano essere ancora in testa per quanto riguarda la corsa al centravanti amaranto, in attesa di conoscere le eventuali trattative a sorpresa che Taibi sta portando avanti sotto traccia.

