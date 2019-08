Reggina-Cavese: i convocati di mister Toscano, Denis c’è ma si attende il transfer

31 Agosto 2019 17:15

Mister Toscano ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 2ª giornata del campionato di Serie C tra la Reggina e la Cavese: nella lusta c’è Denis ma si attende il transfer

Il tecnico Domenico Toscano ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 2^ giornata del campionato di serie C girone C tra la Reggina e la Cavese prevista per domani 1 settembre 2019 alle ore 17.30

La lista dei ventidue convocati:

Portieri: Guarna, Farroni, Lofaro

Difensori: Bertoncini, Bresciani, Garufo, Gasparetto, Loiacono, Marchi, Nemia, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, Bezzon, Paolucci, Salandria, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Denis, Corazza, Reginaldo

Il transfer internazionale che permetterebbe a German Denis di scendere in campo non è ancora arrivato ma mister Toscano lo ha inserito comunque nella lista dei convocati in caso la documentazione dovesse arrivare in extremis.

