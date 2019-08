Reggina, prosegue la campagna abbonamenti: i dati aggiornati

3 Agosto 2019 11:55

La campagna abbonamenti della Reggina prosegue in vista dell’inizio della stagione sportiva, le tessere sottoscritte sono ad oggi 2221

Sono 2221 le tessere sottoscritte dall’inizio della campagna abbonamenti 2019/20 “Questa vita la dedico a te”. Il primo agosto sono stati emessi 302 abbonamenti, oggi 2 agosto 160. In questa fase gli abbonati della scorsa stagione, potranno effettuare il cambio di settore/posto mantenendo lo status di “vecchio” abbonato: sarà possibile effettuare la variazione passando dalla Curva Sud/Tribuna Est in Tribuna Ovest. Per sottoscrivere il nuovo abbonamento sarà necessario esibire il documento d’identità

Di seguito giorni e orari di apertura biglietteria a Piazza Duomo:

Venerd’ 2 e sabato 3 agosto dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Domenica 4 agosto chiuso.

