Reggina, gli aggiornamenti sulla campagna abbonamenti

15 Agosto 2019

Reggina, la campagna abbonamenti prosegue, sinora sono 3050 le tessere vendute in vista della stagione sportiva che è alle porte

Sono 3050 le tessere sottoscritte dall’inizio della campagna abbonamenti 2019/20 “Questa vita la dedico a te”. In data 14 agosto sottoscritti 45 abbonamenti. Terminata prelazione, non sarà più possibile usufruire dello status di “vecchio” abbonato, ma si potranno sottoscrivere solo ed esclusivamente le nuove tessere nei settori Curva Sud, Tribuna Est e Tribuna Ovest. Non sarà inoltre più possibile effettuare il cambio posto.

Da oggi, inviando una mail a biglietteria@reggina1914.it, i fuorisede potranno ricevere tutte le informazioni necessarie per sottoscrivere il proprio abbonamento. Di seguito giorni e orari di vendita biglietteria a Piazza Duomo:

Giovedi 15: Chiuso

Venerdi 16 e sabato 17: 9:00-13:00/17:00-20:00

Domenica 18: 10:00-13:00/17:00-20:00

